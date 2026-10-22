العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لشن اعتداءات على السعودية ودول المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن العراق، الخميس، رفض استخدام أراضيه لشن اعتداءات على السعودية ودول المنطقة، معربا عن إدانته للهجمات الأخيرة التي استهدفت مناطق بالمملكة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وقالت الوزارة إن حسين أعرب عن إدانة الحكومة العراقية للاعتداءات الأخيرة التي طالت مناطق بالمملكة، ورفضها كل ما يطال المدنيين والمنشآت المدنية من أذى.

وجدد الوزير العراقي موقف بلاده الرافض للسماح باستخدام أراضيها منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال تمس أمن السعودية ودول المنطقة.

من جانبه، أكد فيصل بن فرحان دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى خفض التوتر.

وشدد على أهمية مواصلة العمل المشترك مع دول الجوار لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث الوزيران خلال الاتصال تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، لا سيما المجال الأمني، بما يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

كما تناول الاتصال ما وصفته الخارجية السعودية بـ"الاعتداءات الإرهابية الأخيرة" التي طالت مناطق في المملكة.

وفي 14 أكتوبر الجاري، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، رفض استخدام أراضي بلاده لشن اعتداءات تمس أمن المملكة ودول المنطقة، مدينا الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي ومنشآت مدنية سعودية.

وفي سبتمبر الماضي، تعرض خط أنابيب النفط السعودي "شرق-غرب" في منطقتي الرياض والمدينة المنورة لهجمات قالت الرياض إنها نفذت بمسيرات قادمة من العراق، وأسفرت عن إصابات بشرية وأضرار مادية.

وقالت السعودية حينها إنها آثرت "عدم الرد في هذه المرحلة"، بناء على طلب الزيدي إتاحة الفرصة أمام حكومته لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من أراضي البلاد تجاه المملكة ودول الجوار.

ولاحقا، أعلنت الحكومة العراقية أن تحقيقاتها أثبتت انطلاق الهجمات التي استهدفت السعودية من موقع داخل محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وفي 7 أغسطس الماضي، بحث الزيدي مع رئيس الاستخبارات العامة السعودي خالد بن علي الحميدان، في بغداد، تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتسلم دعوة لزيارة الرياض.

ويتواصل منذ يوليو 2026 تصعيد عسكري من جماعة الحوثي ضد السعودية، بالتزامن مع تصاعد المعارك بين الجماعة والقوات الحكومية في اليمن.