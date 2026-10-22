وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف التحركات والجهود للحيلولة دون تفاقم الوضع أو زيادة حدة التوترات بالمنطقة

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أهمية تكثيف التحركات والجهود للحيلولة دون تفاقم الوضع أو زيادة حدة التوترات بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، في إطار التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين للتنسيق والتشاور إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال قد تناول عددا من المحاور، من بينها مناقشة استمرار دفع ودعم آليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمعهما.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من التطورات الإقليمية المهمة، حيث أكد الوزير عبدالعاطي أهمية تكثيف التحركات والجهود للحيلولة دون تفاقم الوضع أو زيادة حدة التوترات بالمنطقة، والعمل على احتواء أي تصعيد، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار دول المنطقة ويصون مقدرات شعوبها.

كما اتفق الوزيران على استمرار التنسيق بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.