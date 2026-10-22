نتنياهو: لن أطلب الضوء الأخضر من ترامب لضرب إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه سيطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما تعتزم إسرائيل القيام به، لكنه لن يطلب منه الضوء الأخضر لضرب إيران.

وأضاف نتنياهو أنه أصدر توجيهاته بأن «الحل الوحيد المقبول هو إسقاط النظام المتعصب في إيران».

وقال إن إسرائيل «سحقت خصومها» في قطاع غزة ولبنان وطهران وإيران، معتبرًا أنها «أنجزت 90% من المهمة، فيما تبقى 10%»، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية.

وكان نتنياهو قد قال، أمس الأربعاء، إن الإطاحة بالقيادة الإيرانية تمثل هدفًا صريحًا لقوات الأمن الإسرائيلية.

وأضاف، خلال حفل تخريج دفعة من الضباط: «هناك طريقة واحدة فقط لإزالة هذا التهديد مرة واحدة وإلى الأبد: الإطاحة بالنظام في إيران. وتلك هي توجيهاتي للجيش الإسرائيلي والموساد والأجهزة الأمنية».

وأشار نتنياهو إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قائلًا: «النظام في إيران لم يتعلم الدرس بعد. فقد قرر مجتبى خامنئي، طاغية العصر، السير على خطى والده».

وقال نتنياهو إنه طالما تسعى إيران إلى تدمير إسرائيل، فسيظل هناك تهديد وجودي، مضيفًا أن ترامب، الذي وصفه بأنه «صديقه المقرب»، يشاركه هذا الرأي.

وأضاف أن إسرائيل ستقطع «رأس الأخطبوط» وأذرعه، في إشارة إلى حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله اللبناني.