لاعب المقاولون السابق يتوقع تتويج بيراميدز بالدوري بفارق 15 نقطة وينتقد أداء الأهلي

انتقد أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب السابق، المستوى الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن الفريق يعاني من تراجع ملحوظ في الأداء، فيما رشح بيراميدز للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بفارق 15 نقطة.

وقال حمودة، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد المحور»، إن الأهلي يقدم مستويات غير مقنعة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن الفريق لم يتجاوز بعد آثار الموسم الماضي، وهو ما انعكس على أدائه في المباريات الأخيرة.

وأضاف أن الأهلي لم يواجه حتى الآن معظم منافسيه المباشرين على لقب الدوري، باستثناء الزمالك، ورغم ذلك لم يظهر بالمستوى المنتظر، سواء على صعيد الأداء أو النتائج.

وأوضح نجم المقاولون العرب السابق أن فريق القناة قدم مباراة قوية أمام الأهلي، وكان الطرف الأفضل في فترات من اللقاء، مؤكدًا أن الأداء الذي ظهر به الفريق المنافس كشف عن عدد من نقاط الضعف لدى الفريق الأحمر، وهو ما يستدعي مراجعة فنية لاستعادة مستواه المعهود.

وتطرق حمودة إلى إمام عاشور، لاعب الأهلي، مشيرًا إلى أنه يمتلك إمكانات كبيرة وقدرة على صناعة الفارق، لكنه يرى أن مستواه الحالي يثير تساؤلات بشأن أدائه خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق آخر، أشار حمودة إلى أن بيراميدز يمتلك القدرة على حسم لقب الدوري المصري هذا الموسم بفارق يصل إلى 15 نقطة، كما اعتبر أن الفريق كان بإمكانه تحقيق فوز كبير على بترول أسيوط، لو واجهه بدلًا من الزمالك، في إشارة إلى الفوارق التي يراها بين الفريقين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل حول مستوى الأهلي وقدرته على المنافسة على لقب الدوري، بالتزامن مع ترقب أداء الفرق المنافسة خلال الجولات المقبلة.