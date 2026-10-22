فلورنتينو بيريز يغيب عن كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في كامب نو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن غياب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن حضور مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، لن يتواجد بيريز في المقصورة الرئيسية بملعب كامب نو، الذي يحتضن المواجهة المنتظرة بين الغريمين التقليديين.

وأشارت الشبكة إلى أن أحد أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد سيحضر المباراة في المقصورة الرئيسية، لتمثيل النادي الملكي في ظل غياب رئيسه عن اللقاء.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في صراع المنافسة على صدارة الدوري الإسباني، إذ يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

ومن المنتظر أن تحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل المنافسة التاريخية بين الفريقين وسعي كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في واحدة من أبرز مواجهات الموسم.