المستشار الألماني يحذر من تنامي أنشطة الاستخبارات الروسية في بلاده

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن اعتقاده بأن إلقاء القبض على رجل يُشتبه في تجسسه لصالح روسيا في ولاية براندنبورج الألمانية، يمثل نجاحًا، لكنه حذر في الوقت نفسه من تعرض بلاده للمزيد من الهجمات التجسسية.

وخلال زيارته الحالية لدولة الجبل الأسود "مونتينجرو"، قال ميرتس اليوم الخميس :" من المرجح أن نشهد المزيد من هذه الحالات خلال الشهور والسنوات المقبلة".

وعلى هامش قمة غرب البلقان في بودفا، حذر رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني من أن ألمانيا تتعرض لنشاط تجسسي مكثف، وقال:" لذلك، فإن كشف هذه القضية اليوم يمثل نجاحًا. لكن يجب ألا نخدع أنفسنا؛ فنشاط جهاز الاستخبارات الروسي في ألمانيا لا يزال مرتفعًا كما كان".

وكان الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أعلن في وقت سابق من اليوم عن إصداره أمرا بالقبض على أوكراني في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا . وتتهم أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا الرجل بجمع معلومات ذات أهمية عسكرية لصالح جهاز استخبارات روسي، والاستعانة لهذا الغرض بعلاقات له في قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبية.

وشملت المعلومات التي يُشتبه في أنه جمعها بيانات عن إنتاج الدبابات والذخيرة والمواد المتفجرة، فضلًا عن معلومات عن العاملين والمنشآت العسكرية في مواقع مخصصة لحماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).