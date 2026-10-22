فاديفول يشارك في مشاورات بإاسطنبول لبحث سبل تسوية الصراعات في الشرق الأوسط

يتوجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول غدا الجمعة إلى تركيا للمشاركة في اجتماع مع عدد من نظرائه من عدة دول.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر حكومية في برلين، سيناقش الاجتماع الصراعات في المنطقة، ولا سيما الوضع في مضيق هرمز، و"التهديدات الإيرانية"، والصراع في اليمن وانعكاساته على حركة الملاحة البحرية، وهجمات جماعة "أنصارالله" الحوثية على السعودية.

ومن المقرر أيضًا أن يتناول الاجتماع تعطل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وتحظى هذه الإمدادات بأهمية كبيرة لتأمين الغذاء لملايين الأشخاص في ما يُعرف باسم "الجنوب العالمي".

ويستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الوزراء المشاركين في هذا الاجتماع. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عنه قوله إن تركيا تريد أيضًا مناقشة الوضع في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. وبحسب أناضول، يسعى فيدان إلى الدعوة في هذا السياق إلى اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا من إسرائيل وزيادة الضغط عليها.

ويشارك في الاجتماع، إلى جانب فاديفول، وزراء خارجية كل من فرنسا وبريطانيا ومصر وباكستان والسعودية. ووفقًا للجانب الألماني، جاء الاجتماع بناء على مبادرة من فاديفول وفيدان، اللذين أرادا من خلاله دفع جهود تسوية الصراعات المتعثرة حاليًا. وأكدت المصادر أن احتواء تداعيات هذه الصراعات، التي يشعر بها الناس في ألمانيا وأوروبا أيضًا، على سبيل المثال من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، يحظى بأهمية بالغة.