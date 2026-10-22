مؤسسة النفط الليبية: أفراد يغلقون صماما بخط نقل الخام الحمادة – الزاوية

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الخميس، قيام أفراد بإغلاق صمام بخط نقل الخام "الحمادة–الزاوية" غربي البلاد، المخصص للنقل من حقلي الحمادة والطهارة.

وقالت المؤسسة في بيان إن "أفرادا (لم تسمهم) دخلوا إلى محطة استقبال النفط الخام التابعة لشركة الخليج العربي للنفط، المجاورة لمصفاة الزاوية، وأغلقوا صمام العزل بخط نقل الخام (الحمادة – الزاوية)".

وحذرت من أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى "فقدان كميات من إنتاج النفط الخام، وسينعكس سلبا على الإيرادات النفطية".

ودعت المؤسسة إلى "تحييد المنشآت النفطية عن أي تدخلات من شأنها عرقلة سير العمليات التشغيلية".

ودعت الجهات المختصة إلى "التدخل الفوري لإعادة فتح الصمام وتأمين الموقع".

ولم يحدد البيان هوية من يقف وراء إغلاق الصمام، فيما يطالب حرس المنشآت النفطية - منذ فترة - بزيادة رواتبهم الشهرية، ضمن احتجاجات في قطاعات عدة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت المؤسسة أن مجموعة من الحراس "قامت بشكل غير قانوني" بإغلاق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي "الحمادة–الزاوية".

وفي الشهر نفسه، أعلنت المؤسسة أن مسلحين من حرس المنشآت النفطية أغلقوا صماما لنقل النفط الخام بحقل الشرارة جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى تراجع الإنتاج.

وبلغت الخسائر آنذاك، وفق المؤسسة، 95 مليون دولار، في بلد يعتمد بنحو 90 في المئة على تصدير النفط لتمويل ميزانيته العامة.