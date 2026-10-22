الصحة العالمية: 1574 قتيلا و6939 مصابا جراء التصعيد باليمن منذ أغسطس

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، مقتل 1574 شخصا وإصابة 6939 جراء التصعيد العسكري في اليمن منذ أغسطس الجاري.

وقالت المنظمة في تقرير اطلعت عليه الأناضول، إنها رصدت منذ مطلع أغسطس الماضي 8513 ضحية جراء التصعيد العسكري في اليمن.

وأوضحت المنظمة أن بين هؤلاء الضحايا 1574 قتيلا و6939 تم رصدهم حتى 19 أكتوبر الجاري، دون ذكر هوياتهم وما إذا كانوا مدنيين أو عسكريين أو من الصنفين.

وأفادت المنظمة بأنه خلال آخر 8 أيام تم رصد 292 قتيلا و 1048 مصابا.

والخميس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها رصدت 1282 وفاة و5 آلاف و891 إصابة جراء التصعيد العسكري في اليمن منذ 6 أغسطس 2026، قبل أن يرتفع العدد اليوم.

ومنذ يوليو الماضي، يشهد اليمن تصعيدا عسكريا متواصلا بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية تخللته هجمات باتجاه الأراضي السعودية.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.