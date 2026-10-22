ماكرون يتهم اليسار المتطرف بالسعي إلى إسقاط الجمهورية إثر أعمال العنف في فرنسا

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليسار المتطرف بالسعي إلى «إسقاط الجمهورية»، وذلك إثر أعمال العنف في فرنسا.

وبحسب ما نشره موقع «فرانس 24»، أعلن ماكرون الخميس، أنه سيترأس اجتماعا الجمعة يضم وزراء رئيسيين قبل التظاهرات المرتقبة في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد أن تحولت احتجاجات سابقة إلى واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سنوات.

وصرح ماكرون: «سيعقد اجتماع لمجلس الدفاع غدا (الجمعة) برئاستي، وسنتخذ قرارات إضافية»، موضحا أنه لن يُسمح يوم السبت خلال التظاهرات التي ستشهدها البلاد، إلا بالاحتجاجات التي تنظمها النقابات.

وقررت السلطات الفرنسية حظر كل التظاهرات في ليون، ثالث أكبر مدينة في فرنسا السبت، وذلك قبيل تحركات في الشارع مقررة على مستوى البلاد في اليوم المذكور، إثر احتجاجات شهدتها عطلة نهاية الأسبوع الماضي وتحولت أعمال عنف واسعة النطاق.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، قالت محافظة منطقة رون في بيان وزع على وسائل الإعلام الخميس: «نظرا للأحداث التي وقعت في 17 أكتوبر، قرر المحافظ بموجب مرسوم حظر جميع الاحتجاجات في مدينة ليون يوم السبت 24 أكتوبر».

وشهدت ليون، على غرار باريس ومدن فرنسية أخرى، اشتباكات وأعمال نهب، بعدما نزل شبان ملثمون إلى وسط المدينة على هامش تظاهرات حاشدة احتجاجا على غلاء المعيشة.

وقال رئيس البلدية جريجوري دوسيه، إن المدينة عاشت ساعات من «الفوضى» خلال أعمال الشغب، إذ تعرض ما بين 150 و200 متجر للنهب، فضلا عن إضرام النار في مكتب للسياحة. واعتقلت الشرطة نحو 200 شخص.

ودعا منظمو التظاهرات، من حركة «السترات الصفراء» الى عدد من النقابات، إلى يوم جديد من الاحتجاجات على صعيد البلاد السبت، وإلى إضراب عام وتظاهرات أخرى في الخامس من نوفمبر.

وبعدما فشلوا في احتواء أعمال العنف التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، أصدر مسئولون فرنسيون قرارا بفرض حظر تجول لثلاث ليالٍ في أجزاء من باريس وليون ومدن أخرى بهدف حماية المناطق التجارية.