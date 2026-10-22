- سعيد إمبابي: الشراء التدريجي يناسب أصحاب الرؤية طويلة الأجل

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيمة 35 جنيهًا؛ ليصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، إلى 6275 جنيهًا، مقابل 6310 جنيهات في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، نتيجة هبوط الأوقية عالميًا، وسط مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.

وسجل عيار 24 نحو 7171 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5379 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 50200 جنيه، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن ارتفاع الدولار محليًا لم يستطع إنقاذ الذهب من الهبوط، في ظل الضغوط التي تعرضت لها الأونصة عالميًا، مؤكدًا أن حركة الأسعار في السوق المحلية تخضع لتفاعل سعر الصرف مع أداء الذهب العالمي، وليس لأي منهما بصورة منفردة.

وأضاف أن الذهب يقترب من مستويات 6300 جنيه لجرام عيار 21، وهي مستويات قد تكون مناسبة للمستثمرين أصحاب الرؤية طويلة الأجل لتنفيذ عمليات شراء تدريجية؛ بما يساعد على بناء متوسط سعري على مراحل بدلًا من ضخ كامل السيولة في عملية شراء واحدة.

وأكد أن ارتفاع النفط وتطورات التضخم وتوقعات الفائدة الأمريكية ستظل من أبرز العوامل المحددة لاتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية الشراء التدريجي وإدارة السيولة وعدم بناء القرار الاستثماري على حركة يوم واحد.

وفي الأسواق العالمية، تعرض الذهب لضغوط اليوم مع صعود أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم، ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الخميس، وانخفض الذهب الفوري بنسبة 1.3% إلى 4085.29 دولارًا للأونصة، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 14 أكتوبر، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.2% إلى 4100.90 دولار.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، كلفن وونج، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يزيد توقعات التضخم ويرفع احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بما يشكل ضغطًا على الذهب.

ويثير ارتفاع النفط مخاوف من انتقال زيادة تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات، بما قد يطيل أمد الضغوط التضخمية ويدفع البنوك المركزية إلى تأجيل خفض الفائدة أو الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة، وبما أن الذهب لا يدر عائدًا دوريًا، فإن ارتفاع العوائد يجعل الأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية نسبيًا، ويرفع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر.

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، وسط توقعات بتثبيت الفائدة خلال الاجتماع، مع استمرار احتمالات رفعها في ديسمبر.

وتظل تقديرات السوق بشأن زيادة الفائدة رهانات قابلة للتغير وليست قرارًا رسميًا، ومع ذلك، تؤثر هذه التوقعات في الذهب قبل صدور القرارات، لأن زيادة احتمالات ارتفاع العوائد ترفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمعدن لا يحقق دخلًا دوريًا.