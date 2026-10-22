وليد توفيق على إيقاع الحنين وأمل غربى بحضور تونسى ونجوم الموسيقى العربية تخطف الأنظار

سهرة من ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 34 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل ويديره المايسترو الدكتور محمد الموجى أكدت أن الموسيقى لا تزال احد المفردات البارزة للهوية وآداة فاعلة تجمع الوجدان العربى تحت راية الطرب.

ففى المسرح الكبير وعلى إيقاع الحنين استعاد النجم اللبنانى وليد توفيق ملامح رصيده الفنى الذي ارتبط بذاكرة جيل، وباداء مزج بين القوة والعذوبة وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى تغنى بـ حبيبة يا مصر، كيف بتنسى، يا حبيبى فى المدينة، وحدك حبيبى، نقسم القمر، بعد ما كنا، محلاها السمرا، إنزل ياجميل، بحن لك، ميدلى ادوب.

قبله وبحضور تونسى وصوت ينتمى إلى زمن الفن الجميل تنقلت النجمة أمل غربى وتنقلت بين المقامات الموسيقية ببراعة وشدت بـ حبيبى مصرى، عيون القلب، انا بعشقك، قلبى اللى كان، أما براوه، كان ياما كان، على الضحكاية.

كما خطف الأنظار نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا أشرف وليد، رضوى سعيد، ياسر سليمان ورحاب عمر وأجادوا فى آداء نخبة من المؤلفات التراثية والمعاصرة كان منها يا حلو صبح، وحياتك يا حبيبى، مالى، حبيتك بالصيف، عيناك ليال صيفية، ما بيسألش عليا ابداً، مغرم صبابة، يا ليلة ما جانى الغالى، قدك المياس، يا بدع الورد، الحب جميل، فكرونى.

وكان الحفل قد بدأ بفيلم تسجيلى بعنوان بليغ حمدى ابن النيل اعداد ستوديو المونتاج بالاوبرا واشراف فنى سامر ماضى ومونتاج راجح فخرى إستعرض أبرز أعمال الموسيقار الراحل والنجوم الذين تعاونوا معه إلى جانب أهم محطات مشواره الفنى.