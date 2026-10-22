مجموعات ترامب السياسية تنفق 277 مليون دولار لدعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

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أنفقت المجموعات السياسية التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من ربع مليار دولار لتعزيز موقف الجمهوريين في المرحلة الأخيرة من انتخابات التجديد النصفي المقررة هذا العام.

وهذا إنفاق غير مسبوق لرئيس في السلطة، يعكس حجم الرهانات المرتبطة بالانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر .

ووفقاً للإفصاحات المالية الجديدة المقدمة للجنة الانتخابات الفيدرالية، أفادت لجنة العمل السياسي الرئيسية للرئيس ترامب، "ماجا إينك"، بأنها أنفقت إجمالاً نحو 277 مليون دولار منذ بداية سبتمبر .

ويشمل ذلك تحويلات مالية ضخمة لمجموعتين تابعين تنفقان الملايين على الحملات الإعلانية، ومنها 200 مليون دولار لصالح لجنة "نو جوينج باك" و25 مليون دولار لصالح لجنة "سيفيتي أند أفوردابيلتي".

وقال كوري بليس، الاستراتيجي الجمهوري المتخصص في الحملات الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب، والذي شغل منصب المدير التنفيذي لصندوق القيادة في الكونغرس، الذراع الانتخابية للجمهوريين في مجلس النواب: «إنه مبلغ يفوق بكثير ما أنفقه أي رئيس أمريكي من قبل على انتخابات التجديد النصفي».