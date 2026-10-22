رئيس مجلس النواب الليبي: الاتفاقية الليبية التركية قرار سيادي ولا تمس مصالح الدول الأخرى

أكد رئيس مجلس النواب الليبي"الصالحين عبد النبي" أهمية مذكرة التفاهم الليبية التركية حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط بالنسبة لمصالح الشعب الليبي،معتبرا ذلك قرارا سياديا ومن حق الدولة الليبية أن ترعى مصالحها.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، القنصل العام لجمهورية إيطاليا "فيليبو كولومبو" والوفد المرافق له في بنغازي ،حيث قدم له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس،وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وقال رئيس مجلس النواب أن الليبيين متوحدون في هذا الصدد، مؤكدا أن الاتفاقية لا تمس مصالح الدول الأخرى، وفقا للمتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

كما أكد رئيس مجلس النواب انفتاحه على كافة الليبيين دون استثناء، من أجل توحيد مؤسسات الدولة وتوحيد البلاد للخروج من أزمتها.

وبحث الجانبان في اللقاء العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين، والمصالح المشتركة، لا سيما في المجال الاقتصادي، والتعاون المشترك ومساهمة الشركات الإيطالية في إعادة إعمار ليبيا، إلى جانب توطيد العلاقات بين مجلس النواب والبرلمان الإيطالي وتعزيز التعاون البرلماني.

ومن جانبه، أكد القنصل العام لجمهورية إيطاليا "فيليبو كولومبو" خصوصية العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين.