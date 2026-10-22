إيفونا: لست نادما على الرحيل عن الأهلي

أكد الجابوني ماليك إيفونا، نجم الأهلي السابق، أن النادي الأحمر يحتل مكانة خاصة في قلبه، مشيرًا إلى أنه لا يشعر بالندم على قرار رحيله إلى الدوري الصيني، رغم اعترافه بأن مغادرته القلعة الحمراء جاءت مبكرًا، ومؤكدًا أنه لو عاد به الزمن لاختار البقاء داخل الأهلي، الذي وصفه بأنه الأفضل في إفريقيا.

وقال ماليك إيفونا، في مداخلة عبر تطبيق «زووم» من الجابون، خلال برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة «MBC مصر 2»، إنه سعيد برؤية عبدالعزيز عبدالشافي، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، خلال ظهوره في البرنامج، مؤكدًا أن العلاقة التي جمعتهما كانت مميزة للغاية.

وأوضح إيفونا أنه كان يتعامل مع عبدالعزيز عبدالشافي باعتباره أبًا له، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بالغربة في وجوده، بسبب الطريقة التي كان يعامله بها والاهتمام الذي وجده منه.

وأضاف أن عبدالعزيز عبدالشافي رجل عظيم وصاحب قلب كبير، متمنيًا له دوام الصحة والعافية وطول العمر، في إشارة إلى التقدير الكبير الذي يحمله له منذ فترة وجوده داخل النادي الأهلي.

وتحدث المهاجم الجابوني السابق عن مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة، مشيدًا بأداء الفريق خلال مواجهة الزمالك، ومؤكدًا أن الأحمر ظهر بصورة رائعة في اللقاء، كما لاحظ تطورًا في مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال إيفونا إن الأهلي أصبح فريقًا متكاملًا إلى حد كبير، لكنه يرى أن الفريق لا يزال يفتقد مهاجمًا صريحًا في مركز رقم 9، قادرًا على استغلال الفرص وترجمة الهجمات إلى أهداف.

وأوضح أن هذا المركز يمثل النقطة التي يحتاج الأهلي إلى تدعيمها، رغم التطور الذي شهده أداء الفريق في الفترة الأخيرة، معتبرًا أن وجود مهاجم بالمواصفات المناسبة من شأنه أن يمنح الفريق إضافة مهمة على المستوى الهجومي.

وكشف ماليك إيفونا حقيقة شعوره بالندم بعد مغادرة الأهلي والانضمام إلى الدوري الصيني، مؤكدًا أنه لا يندم على القرار الذي اتخذه في ذلك الوقت، رغم اعترافه بأن رحيله عن القلعة الحمراء جاء مبكرًا.

وأوضح أن الأهلي منحه الكثير خلال فترة وجوده داخل النادي، وكان سببًا في حصوله على العرض الصيني، مشيرًا إلى أن تألقه مع الفريق الأحمر ساعده على الانتقال إلى تجربة احترافية جديدة.

وقال إيفونا إن الرحيل كان قرارًا اتخذه في إطار الاحتراف، وإنه لا يشعر بالندم على الماضي، لأن تلك الخطوة كانت جزءًا من مسيرته الكروية.

وأضاف أنه لو أتيحت له فرصة العودة بالزمن إلى تلك الفترة، لاختار البقاء في الأهلي، مؤكدًا أن النادي الأحمر يظل في قلبه، وأنه يراه الأفضل في إفريقيا.

وتحدث المهاجم الجابوني السابق عن تجربته بعد الرحيل عن الأهلي، مشيرًا إلى أنه لعب لاحقًا ضمن صفوف أسوان، لكنه لم يتلقَّ أي عروض رسمية من أندية مصرية أخرى.

وأوضح إيفونا أن تجربته مع الأهلي تظل من أبرز المحطات في مسيرته الاحترافية، نظرًا لما وجده داخل النادي من دعم، وما حققه خلال فترة ارتدائه القميص الأحمر.

وتطرق إيفونا إلى علاقته بسعد سمير، مدافع الأهلي السابق، مشيدًا بشخصيته وروحه المرحة، ومؤكدًا أنه شخص رائع يتميز بروح الدعابة، وأنه يحبه كثيرًا.

واستعاد اللاعب الجابوني أجواء علاقته بزملائه السابقين في الأهلي، والذكريات التي جمعته بهم خلال فترة وجوده داخل الفريق، والتي لا تزال حاضرة في ذاكرته حتى الآن.

كما استعاد ماليك إيفونا ذكرياته مع الأهلي، مؤكدًا أنه لا يستطيع نسيان لحظة تسجيل هدفه الشهير في شباك الزمالك، الذي ظل من أبرز اللحظات في مسيرته مع الفريق الأحمر.

وأشار إلى أن الهدف يمثل ذكرى خاصة بالنسبة له، لا سيما في ظل الدعم الذي وجده من الجماهير عقب تسجيله، موضحًا أن مشجعي الأهلي لا يزالون يتواصلون معه حتى الآن عبر تطبيق «تيك توك»، ويرسلون إليه رسائل تتعلق بتلك اللحظة.

واختتم إيفونا حديثه بالتأكيد على أن علاقته بالأهلي لا تزال قوية، وأن النادي سيظل جزءًا مهمًا من مسيرته وذكرياته الكروية، رغم مرور سنوات على رحيله، مشددًا على اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء، وبالدعم الذي حصل عليه من النادي وجماهيره.