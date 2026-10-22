الرئيس السيسي: مستعدون لزراعة 10 ملايين فدان إذا توفرت مياه تكفي لذلك

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة مستعدة لزراعة 10 ملايين فدان إذا توفرت مياه تكفي لذلك.

وأضاف خلال "جلسة الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل" في اليوم الثالث من منتدى مصر: "ليه إحنا محتاجين نعمل ده .. مش عشان حد صاحب حاجة.. هي (مصر) صاحبة كل حاجة.. مفيش حد صاحب حاجة.. وده كلام مش بقوله علشان ودانكم تنبسط.. لأ".

وأوضح أن الهدف من هذه المشروعات ليس استحواذًا لكن تحقيق نتائج على الأرض، مشيرًا إلى أن تخصيص 42 ألف فدان لصغار الممزارعين في المنيا وبني سويف جاء لمراعاة ظروف العمال والظروف الاقتصادية.

وأكد أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أبدى استعداد لضخ ثمانية آلاف فدان أخرى لكن الأمر متوقف على توفُّر المياه، موضحًا أن هذه الأفدنة تخدم صغار المزارعين.

ولفت إلى أن هناك 150 ألف فدان بشكل مبدئي في كوم إمبو سيعمل فيها صغار المزارعين أيضًا، وكذلك مشروع توشكى وشرق العوينات، وتابع: "أنا بقولهم هاتوا من الصعيد الناس اللي تشتغل في الموضوع ده".

ونوه بأن الأمر نفسه ينطبق على سيناء التي تمثل أمنًا قوميًّا لمصر، موضحًا أنه عنده فكّر في هذه المشروعات التنموية لم يكن هناك إجماع على تنفيذها، لأن الدولة اعتمدت على الري المريح، أي أن الري يتم بالانحدار الطبيعي من أسوان إلى الإسكندرية وبالتالي تكلفته ليست مرتفعة بخلاف محطة الرفع التي تكلف الكثير.

واستكمل: "أنا قولتلهم خلاص مبقاش فيه أراضي تنفع بالانحدار الطبيعي.. فهل بما إن مفيش انحدار طبيعي يبقى منعملش.. وجهة نظر.. لكن أنا قلت لأ".

وأشار الرئيس إلى مشروع محطة معالجة بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يومياً في حين كان تُلقى من قبل في المكس بما يتلف البحر بمياه صرف صناعي مزودة بأسمدة وكيماويات، وعقب: "بننقل المياه دي 150 كيلو متر بعد ما أجمع المصارف وأعمل 10 أو 12 محطة رفع.. وبالمناسبة محدش لغاية دلوقتي قدر يوريني فيلم يببين هذا المشروع العملاق".