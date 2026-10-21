محمود مسلم: الكتل الرئيسية في البرلمان تؤيد تفويض القوات المسلحة للدفاع عن المملكة

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن نحو 500 نائب طلبوا الكلمة خلال جلسات مجلس النواب الخاصة بمناقشة تفويض إرسال قوات مصرية إلى المملكة العربية السعودية، مقارنًا هذا الإقبال بجلسة التفويض السابقة بشأن إرسال قوات إلى ليبيا.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «المشهد» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر قناة «TEN»، أن مجلس الدفاع الوطني قدم إلى مجلس النواب 3 توصيات مهمة، فيما تواصلت المناقشات في جلسات سرية وفقًا للإجراءات المنظمة لهذا النوع من القرارات.

- الكتل الرئيسية تؤيد التفويض

وأوضح أن الكتل الرئيسية داخل مجلس النواب تتجه إلى تأييد التفويض، فيما اختار بعض نواب المعارضة الامتناع عن التصويت، مشيرًا إلى أن تزامن الجلسات مع فعاليات منتدى مصر 2026 أدى إلى تداخل المواعيد وتأخر استكمال الإجراءات البرلمانية.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي يلتقي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في إطار التنسيق بشأن مختلف الإجراءات، مؤكدًا أن طبيعة هذه التحركات تفرض قدرًا من السرية بعيدًا عن الإعلان عن تفاصيلها.

وشدد على وقوف مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية وحرصها على حماية المقدسات، مؤكدًا أن القاهرة تتمسك بمسئوليتها تجاه الدول العربية الشقيقة.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد، خلال تصريحاته الأربعاء، استعداد مصر للدفاع عن السعودية مع الحفاظ على موقفها تجاه اليمن وشعبه.

- رد برلماني على مذكرة تركيا وليبيا

وعلى صعيد الملف الليبي، طالب مسلم مجلس النواب المصري بإصدار رد رسمي على تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأكد أن استمرار الجانب الليبي في هذا المسار يستوجب موقفًا مصريًا واضحًا عبر المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها البرلمان، يتجاوز التصريحات الإعلامية ويحمل رسالة قوية بشأن حماية المصالح والحقوق البحرية المصرية.

وأشار إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة للتوفيق بين الكتل السياسية الليبية، ودعمت استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، متسائلًا عن جدوى هذه الجهود بالتزامن مع اتخاذ خطوات تثير خلافات حول المصالح الاستراتيجية والحقوق البحرية للقاهرة.

وأوضح أن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 تثير اعتراضات قانونية وسياسية مرتبطة بترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، داعيًا إلى التعامل معها عبر المسارات القانونية والدبلوماسية التي تحمي الحقوق المصرية.

- «قنابل موقوتة» حول الأمن القومي

وشدد مسلم على ضرورة تطوير استراتيجية الأمن القومي المصري بما يتناسب مع تسارع المتغيرات الإقليمية، في ظل توالي الأزمات والتطورات الجديدة في محيط الدولة بصورة شبه أسبوعية.

ووصف بؤر الصراع والتوتر المحيطة بمصر بأنها «قنابل موقوتة» يمكن أن تنفجر في أي وقت، بما يستوجب إعداد رؤية شاملة تستبق الأزمات وتستعد لتداعياتها المحتملة.

وأكد أن حماية الأمن القومي تتطلب تكامل التحركات السياسية والدبلوماسية والقانونية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الأطراف الإقليمية، بما يضمن الحفاظ على المصالح المصرية ورفع كفاءة التعامل مع التهديدات المحيطة بالدولة.

- منتدى سنوي لكشف حساب الحكومة

وفيما يتعلق بمنتدى مصر 2026، أعرب مسلم عن أمله في تحوله إلى حدث سنوي تقدم خلاله الحكومة كشف حساب إلى المواطنين، يتضمن ما أنجزته وما تعثرت في تحقيقه، ويتيح مساءلة الوزراء عن وعودهم وبرامجهم ونتائج عملهم.

ورأى أن تأكيد الرئيس السيسي الحفاظ على الدستور زاد من زخم المنتدى، ومنح المناقشات المتعلقة بمستقبل الدولة وأداء مؤسساتها أهمية خاصة.

وأشار إلى أن الرصيد التاريخي للرئيس السيسي يرتبط، وفق رؤيته، بمحطات بدأت بانحيازه إلى مطالب الشعب عقب ثورة 30 يونيو وإنهاء حكم جماعة الإخوان، ثم توليه المسئولية وقيادة الدولة في مرحلة شديدة الصعوبة.

وأضاف أن طريقة إنهاء الرئيس لمسيرته في الحكم تمثل محطة جديدة في تقييم تجربته السياسية، باعتبار أن لحظة مغادرة السلطة تظل جزءًا رئيسيًا من الحكم على تجارب القادة.

- ملفات غابت عن المناقشات

ولفت مسلم إلى وجود جوانب تحتاج إلى التطوير في منتدى مصر 2026، في مقدمتها منح مساحة أكبر للملفات الجماهيرية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل قانون الإيجار القديم والتصالح في مخالفات البناء.

وطالب بربط أسئلة المواطنين مباشرة بإجابات واضحة ومحددة من المسئولين، حتى يشعر المواطن بحضور صوته داخل المناقشات، ويتحول المنتدى إلى منصة حقيقية للمساءلة والاستماع إلى مشكلات الناس.

ودعا الوزراء إلى الإعلان بوضوح عن المشروعات التي تعثرت والأخطاء التي وقعت في بعض الملفات، وتقديم الاعتذار عند الحاجة، باعتبار أن الاعتراف بالتقصير جزء من المسئولية السياسية ويمنح كشف الحساب مصداقية أكبر، ويحقق التوازن بين عرض الإنجازات ومراجعة أوجه القصور والتحديات.