السعودية: مقتل شخصين بسبب سقوط انقاض بمنشأة نفطية

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قالت السلطات السعودية إن شخصين قُتلا بسبب سقوط انقاض في منشأة نفطية جراء هجمات بمسيرات على المملكة.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، إن شظايا طائرة مسيرة اعترضتها الدفاعات الجوية أدت إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في حقل نفطي تشغله شركة أرامكو جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة أن القتيلين نيبالي وفلبيني، في حين أن المصابين الاثنين من باكستان والهند.

وأضافت الوزارة في بيان أن سقوط الحطام تسبب أيضاً في اندلاع حريق بمركبة تابعة لمقاول في حقل شيبة النفطي.

وتشهد السعودية هجمات متكررة تستهدف مطاراتها ومرافقها النفطية، يشنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.

وكانت شظايا طائرة مسيرة حوثية اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية الشهر الماضي، أسفرت عن مقتل مقيم يمني في المملكة، وهي أول حالة وفاة بين المدنيين منذ كثف الحوثيون هجماتهم على البلاد، مستهدفين خطوط الملاحة والمرافق النفطية.

وأعادت السلطات السعودية اليوم الأربعاء فتح مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمام الرحلات الداخلية، عقب تعرضه لعدة هجمات شنها الحوثيون على العاصمة هذا الشهر.