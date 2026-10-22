قطر: اختتام أعمال النسخة الثامنة من منتدى الأمن الدولي بالدوحة

اختتمت اليوم الأربعاء، أعمال النسخة الثامنة من منتدى الأمن العالمي 2026، الذي انعقد في الدوحة على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "مستقبل التحالفات".

وشارك في المنتدى عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من أكثر من 100 دولة، بهدف بحث مستقبل التحالفات والأمن الجماعي، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشهد اليوم الثالث الأخير للمنتدى جلسات حوارية رفيعة المستوى ونقاشات متخصصة، تناولت بمجملها التحولات في منظومة الأمن الدولي في ظل المتغيرات السياسية التي يشهدها العالم، وتداعيات الصراعات المرتبطة بأوكرانيا وإيران.

واستعرضت الجلسات النقاشية المشهد الأمني في قارة أفريقيا، ودور التكنولوجيا والجهات الفاعلة من غير الدول في تشكيل بيئة أمنية جديدة، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات الأمنية.

كما ناقشت الجلسات أهمية تعزيز الشراكات في مجال الأمن الجماعي لمواجهة التهديدات الناشئة، واستعرضت التحديات المرتبطة بتكنولوجيا الطائرات المسيرة واستخدامها من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول، إلى جانب بحث أدوار الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الإرهاب ومكافحته.

وبحث المشاركون كذلك موضوعات القيادة والثقة ومستقبل التحالفات في ظل اختلاف المواقف السياسية، والدروس المستفادة من الأزمات الراهنة بشأن مستقبل الحرب.

وبحسب "قنا"، عقدت نسخة هذا العام من المنتدى في مرحلة مفصلية للأمن الدولي، تشهد فيها التحالفات القائمة والمؤسسات الدولية ضغوطا متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية والتحولات في الشراكات العالمية.

وشكل المنتدى فرصة مهمة لصناع القرار والخبراء لتبادل وجهات النظر، وتقييم التحديات الأمنية الناشئة، واستكشاف سبل عملية تسهم في تعزيز التعاون الدولي.