المغرب يتوج بكأس أمم أفريقيا لكرة الصالات للمرة الرابعة في تاريخه

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توج منتخب المغرب بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم "داخل الصالات" بالفوز 5-2 على أنجولا في المباراة النهائية، مساء الأربعاء.

استغل المنتخب المغربي اللعب وسط جماهيره لينتزع كأس البطولة التي تقام على أراضيه.

وحقق أسود أطلس اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على أنجولا في نهائي مكرر من النسخة الماضية.

كم انفرد المغاربة بصدارة الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 4 مرات بعد ثلاثة تتويجات سابقة في 2016 و2020 و2024، ويفض الشراكة مع منتخب مصر الذي حقق اللقب 3 مرات في أعوام 1996 و2000 و2004.

واستمرت الهيمنة العربية على كأس أفريقيا في ظل تتويج ليبيا بلقب نسخة 2008.

وبخلاف التتويج باللقب القاري صعد منتخبا المغرب وأنجولا لكأس العالم 2028 رفقة منتخب مصر الذي انتزع البرونزية بفوز كاسح على الجزائر بنتيجة 8-1.