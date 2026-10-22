قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن زمن الاستجابة للبلاغات "واحد في جميع أرجاء الجمهورية" على مستوى القرية أو المركز أو المدينة وفي أي محافظة.

وأضاف خلال جلسة "أمن الوطن والمواطن"، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر، أن منظومة شرطة النجدة وتلقي البلاغات صُممت وفق هذا الأساس وتعمل بتكنولوجيا متطورة وبالذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن المنظومة تتلقى البلاغ وتحوله آليا إلى أقرب سيارة لمكان الواقعة، مشددا أنه "لا يوجد أي مكان" في جمهورية مصر العربية يشهد فارقا في زمن الاستجابة، أو طريقة التعامل والتصرف مع البلاغات الواردة.

وأكد أن ثقة المواطن "جوهر رسالتنا"، مشيرا إلى استمرار العمل على الحفاظ هذه الجسور القائمة مع المواطنين، بالتوازي مع خوض عمليات المواجهة المستمرة مع جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المتطرفة.

ونوه أن هذه المواجهات ستظل مستمرة، مشددا في الوقت ذاته أن للمواطن حقا في التمتع بالأمان الكامل.

وأشار إلى تطوير عملية الاستجابة لاستغاثات المواطنين واستحداث وسائل متعددة لتمكينه من التعبير عن نفسه وإيصال رسالته وشكواه إلى الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن الوزارة حدّثت منظومة شرطة النجدة وطوّرت غرف عملياتها، منوها إلى تخصيص عدد من السيارات داخل كل دائرة قسم شرطة تتولى الاستجابة وتلقي بلاغات المواطنين والانتقال الفوري لفحصها.

وأوضح أن هذا الإجراء أسهم في اختصار زمن الوصول إلى محل الشكوى بصورة كبيرة، إلى جانب تحقيق نتائج إيجابية في حل المشكلات والتعامل معها قبل تفاقمها.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي، أتاح للمواطنين تقديم بلاغاتهم وشكواهم عبر البريد الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، مؤكدا أن ذلك يتيح للمواطن تسجيل شكواه دون الحاجة إلى التردد على أقسام الشرطة، أو في حال تعذر اتصاله بشرطة النجدة.