قال الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الجهاز كان له دور في وقت من الأوقات للقيام بالدور المنوط بالمستثمر، انطلاقا من رؤية تستهدف التحرك السريع ومواجهة التحديات القائمة في الموارد والمنطقة، فضلا عن التحديات الجيوسياسية.

وأضاف خلال "جلسة الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل" في اليوم الثالث من منتدى مصر: "كان لزامًا على الدولة التدخل بقوة لتدشين البنية التحتية العملاقة الحالية"، ومن ثم تطبيق سيناريو التخارج من هذا الاقتصاد في توقيت محدد ودون أي إهدار للموارد.

وتابع: "عندما نأتي للحديث على فكرة اتفاقنا مع سياسة ملكية الدولة من عدمها، فإن الجهاز يراعي ذلك بالتأكيد قولا واحدا، ونحن بالفعل نتخارج من الاقتصاد، ولكن دائما حتى نتخارج من الاقتصاد لازم ثروة الشعب المصري، عندما نأتي لإدارتها لازم نحسن إدارتها ويكون هناك كفاءة في إدارة هذه الأصول قبل أن نتصرف فيها".

وواصل: "فكرة وجود جهاز مستقبل مصر هو محرك للتنمية ومنظم لها وليس مستحوذا على التنمية في مصر، لكن الناس يختلط عليها الأمر، الدور الخاص بنا في البنية التحتية العملاقة ودخول شركات كثيرة جدًا أكثر من 1000 شركة موجودة اليوم من القطاع الخاص تعمل مع الجهاز وتعمل في مشروعات الجهاز في كل المشروعات الخاصة به".

وأكمل: "دور الجهاز أن يتخارج بعد أن ينظم عملية التنمية ويحاول أن يقوم بوضعها على الطريق الصحيح، ولكي يتخارج من هذا الاقتصاد لا بد أن يؤهل الأصل، وتأهيل الأصل اليوم هذا هو الدور الذي يقوم به الجهاز اليوم، فالجهاز هو منظم ومؤهل للأصول حتى يستطيع أن يطرح هذه الأصول سواء في البورصات، أو يستطيع أن يدخلها مع شركات القطاع الخاص، وهذا ما يحدث".

وأكد أن الدليل العملي على ذلك، يتمثل في امتلاك الجهاز أكثر من 55 شركة، من بينها شركتان فقط يمتلكهما الجهاز بنسبة 100%، بينما يُعد القطاع الخاص شريكا في أكثر من 53 شركة بنسب تتجاوز 40% و50% وتصل أحيانا إلى 75%، مشددا أن دور الجهاز "يدعم عملية التنمية ولا يستحوذ عليها".