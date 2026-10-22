جهاز تنمية المشروعات: برنامج لدمج المصانع الصغيرة في سلاسل إمداد الشركات الصناعية الكبرى بالتعاون مع وزارة الصناعة

• 67.8 مليار جنيه تمويلات تراكمية لأكثر من 2.1 مليون مشروع خلال 2014- 2026

• الجهاز يعيد توجيه استراتيجيته نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة القابلة للنمو السريع

قال مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن حجم التمويلات التراكمية بلغ نحو67.8 مليار جنيه لأكثر من 2.1 مليون مشروع خلال 2014- 2026، مما ساهم فى توفير 3.6 مليون فرصة عمل، موضحا أن أكثر من 80% من هذه التمويلات تتجه إلى الصعيد والمحافظات خارج القاهرة والإسكندرية.

جاء ذلك اليوم الخميس خلال جلسة الاستثمار والصناعة تحت عنوان "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة" ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026.

وأضاف إسماعيل، أن الجهاز يعمل مع جهات دولية لقياس الأثر التنموي لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الجهاز يعيد توجيه استراتيجيته نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة القابلة للنمو السريع.

وأوضح أن الجهاز يعمل على تغير معيار نجاح التمويلات من حجم القروض إلى عدد الشركات القادرة على النمو، مؤكدا أن "إرشاد الأعمال" محور رئيسي لمساعدة المشروعات الصغيرة على تجاوز تحديات النمو.

وأكد أن إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح مراجعة الحدود التمويلية.

وأعلن عن برنامج لدمج المصانع الصغيرة في سلاسل إمداد الشركات الصناعية الكبرى بالتعاون مع وزارة الصناعة، مؤكدا أن دمج المشروعات الصغيرة في سلاسل الإمداد يدعم تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

وقال رئيس الجهاز: نتجه للتكامل مع البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لتوفير التمويل المناسب للمشروعات، موضحا أن تعثر الشركات لا يرتبط دائمًا بنقص التمويل بل بصعوبة إدارة النمو.

وأكد أن دعم ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر مستمر بالتوازي مع التركيز على الشركات سريعة النمو، موضحا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة لتعميق الصناعة الوطنية وزيادة فرص العمل، كما أن الشركات القادرة على النمو السريع تعزز التشغيل والنمو الاقتصادي وإيرادات الدولة.

وأشار إلى أن الجهاز يدعم نفاذ المصنعين المصريين إلى الأسواق عبر المعارض المحلية والدولية، كما يعمل على تطوير أدوات التمويل لتناسب احتياجات المشروعات في مراحل نموها المختلفة، لافتا إلى أن رفع الحدود التمويلية يستهدف مواكبة ارتفاع تكاليف الخامات ومستلزمات الإنتاج.

ولفت إلى أن التكامل مع وزارة الصناعة يستهدف تأهيل المشروعات الصغيرة لتصبح موردين للشركات الكبرى.