 ضبط 4900 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط 4900 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص في الشرقية

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 1:19 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 1:19 م

ألقت شرطة البيئة والمسطحات القبض على القائمين على إدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر بالشرقية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، إن الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة رصدت إدارة (شخصين "لهما معلومات جنائية" مصنع "بدون ترخيص" كائن بمنطقة بلبيس بالشرقية لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضافت انه عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط القائمين على إدارته، وضبط بداخله (4900 طن منتج نهائى ومواد خام أسمدة زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر - خط إنتاج كامل).

وتابعت: "تم إتخاذ الإجراءات القانونية".

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