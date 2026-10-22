يديعوت أحرونوت: حماس حذرت إسرائيل من تكرار هجمات 7 أكتوبر

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن حركة حماس حذرت إسرائيل من تكرار هجوم بحجم هجمات 7 أكتوبر.

وأكدت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوجات) للصحيفة، أنه جرى نقل التهديد إلى أحد مسؤوليها خلال لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، رامز الأكبروف، الذي أجرى محادثات مع قيادات بارزة في حركة حماس الأسبوع الماضي. ولم يتسنَ التحقق من صحة ذلك بشكل مستقل.

كما تم ربط التهديد بأعمال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا مازال يحتل أكثر من نصف قطاع غزة، بعد مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار.

ومن بين الأسباب الأخرى، إلغاء الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في نوفمبر المقبل. وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن الرسالة كانت أن حماس لم تعد مستعدة لقبول هذا الوضع.

وجاء في الصحيفة الإسرائيلية أنه تم إبلاغ القيادة السياسية الإسرائيلية والأجهزة الأمنية بالتهديد فورا.