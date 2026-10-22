بريطانيا ترفض وصف ويتكوف الرئيس الروسي بأنه إنساني

انتقدت الحكومة البريطانية اليوم الخميس وصف كبير مفاوضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب الأوكرانية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه" انساني".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا ) أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قد أدلى بهذا التعليق خلال لقائه مع الرئيس الروسي هذا الأسبوع.

وقال وزير شؤون اسكتلندا دوجلاس الكسندر إن الحكومة تعارض تماما هذه التعليقات.

ولدى سؤال إذاعة " ال بي سي" للوزير بشأن ما إذا كانت المملكة المتحدة تتفق مع توصيف ويتكوف، قال الكسندر " لا ، نحن لا نتفق مع هذا التوصيف".

وأضاف " نحن نراه شخصا قام بغزو أوكرانيا بصورة غير قانونية في بداية هذا الصراع، ومسؤول عن سلوك حكومته الذى تضمن محاولات اغتيال على الأراضي البريطانية".

وأوضح" لذلك نحن ببساطة لا نعترف بوصف فلاديمير بوتين بأنه انساني".

وأضاف" على العكس، نحن واضحون للغاية بأننا نقف وراء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وشعب أوكرانيا في معركتهما من أجل الحرية".