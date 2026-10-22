ضبط شخص بتهمة الترويج لبيع أسطوانات الزئبق السامة والنصب على المواطنين بأسوان

ألقى قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مباحث الإنترنت، القبض على شخص روّج لبيع أسطوانات تحتوي على مادة الزئبق السامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للنصب على المواطنين بزعم قدرة تلك المادة على كشف أماكن الآثار.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الخميس، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، رصدت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يروّج القائم عليها لبيع أسطوانات تحتوي على مادة الزئبق مقابل مبالغ مالية.

وأضافت الوزارة، أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه فني تشغيل وصيانة بأحد المصانع، ومقيم بمحافظة أسوان، وضُبط بحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وأكدت الوزارة، أنه بمواجهة المتهم، أقر بإنشاء الصفحة وإدارتها للنصب والاحتيال على راغبي شراء تلك الأسطوانات، اعتقادًا منهم بقدرتها على كشف الأماكن التي تحتوي على آثار، حيث كان يزعم قدرته على توفيرها مقابل مبالغ مالية، ويطلب من ضحاياه تحويل الأموال إليه، ثم يغلق هاتفه المحمول عقب تحويلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.