لم يكن إهداء الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية إلى اسم الفنان الراحل هاني شاكر مجرد لفتة وفاء لمطرب كبير، بل كان اعترافًا بمكانة فنان أسهم في تشكيل وجدان أجيال، وحمل على امتداد مسيرته مسؤولية تجاه فنه وجمهوره، وظل أحد أعمدة المهرجان على مدار 33 دورة شارك فيها بصوته وإحساسه وحضوره.

إنه تكريم يتجاوز شخص هاني شاكر إلى قيمة الفن الذي مثّله، وإلى مكانة مصر التي صنعت تاريخًا غنائيًا عربيًا لا يزال أثره ممتدًا. وحين تحتفي الدولة باسم أحد رموزها الفنية، فإنها تحتفي بجزء من ذاكرتها الثقافية، وتؤكد أن الفنان الحقيقي لا تنتهي علاقته بوطنه بغيابه، بل تظل أعماله حاضرة في الوجدان، شاهدة على زمن أسهم في تشكيل ملامحه.

لم يكن هاني شاكر مجرد صوت جميل، بل كان شاهدًا على تحولات الغناء المصري، وأحد الذين حافظوا على خيط يصل الحاضر بجذور مدرسة الطرب الأصيل.

منذ بداياته، امتلك مقومات الاستمرار في مهنة لا تمنح البقاء إلا لمن يستطيع تجديد حضوره دون أن يفقد هويته. تعلم من مدرسة الكبار، واستوعب قيمة الكلمة واللحن والإحساس، لكنه لم يكتفِ بأن يكون امتدادًا لمن سبقوه؛ بل صنع لنفسه مساحة خاصة، جمعت بين رقة الأداء وصدق التعبير والقدرة على ملامسة المشاعر الإنسانية.

كانت أغنياته أكثر من حكايات حب وفراق؛ كانت مرايا لحياة الناس، تحفظ لحظاتهم وتستعيد ذكرياتهم، وتمنح مشاعرهم صوتًا حين تعجز الكلمات عن التعبير. وهنا تكمن إحدى علامات الفنان الحقيقي: أن يتجاوز حدود المسرح والاستوديو، ليصبح جزءا من حياة جمهوره، حاضرا في أفراحه وأحزانه، وفي تفاصيل تبدو صغيرة لكنها تصنع ذاكرة الإنسان.

ولعل قيمة هاني شاكر لا تتوقف عند رصيده الغنائي، مهما اتسع، بل تمتد إلى إيمانه بأن الفن مسؤولية، وأن الموهبة لا تكتمل بالانتشار وحده. فقد أدرك أن النجومية الحقيقية ليست مجرد حضور في وسائل الإعلام أو تصدر للمشهد، وإنما قدرة على ترك أثر يبقى بعد انطفاء الأضواء.

هاني شاكر، اختار أن يعلن انحيازه إلى تصور محدد لدور الموسيقى في المجتمع. وتلك إحدى علامات القيمة الإنسانية للفنان: أن تكون له رؤية، وأن يتحمل مسؤولية التعبير عنها، وأن يظل أثر تجربته موضوعًا للتأمل والحوار.

أما علاقته بجمهوره، فقد تجاوزت حدود الإعجاب بصوته إلى مساحة أكثر عمقا؛ مساحة الذكريات التي تصنعها الأغنيات، وتلك اللحظات التي يختبئ فيها الإنسان داخل لحن، ليستعيد شخصًا غائبًا، أو مكانًا بعيدا، أو زمنا لا يستطيع العودة إليه. فالفن يمنح الذاكرة حياة أخرى، ويجعل الأغنية قادرة على اختصار سنوات كاملة في دقائق قليلة.

ومن هنا تأتي أهمية تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية. فالمهرجان ليس مجرد منصة لإحياء الحفلات، بل مؤسسة معنية بصيانة الذاكرة الموسيقية العربية، وإعادة وصل الأجيال بتراثهم، وإبقاء التجارب الجادة حاضرة في المشهد الثقافي. وإهداء الدورة إلى اسم هاني شاكر يكتسب معناه الكامل حين يتحول من مناسبة للاحتفاء إلى مشروع مستمر لتوثيق أعماله، وإعادة تقديم مختارات منها، ودراسة تجربته، وتعريف الأجيال الجديدة بمسيرته الفنية.

إن الوفاء للفنانين لا يكتمل بالكلمات المؤثرة وحدها؛ بل يحتاج إلى عمل يحفظ إنتاجهم، ويضعه في سياقه التاريخي، ويتيح للناس اكتشاف قيمته بعيدًا عن الحنين وحده. فالأجيال الجديدة لا ينبغي أن تعرف هاني شاكر بوصفه اسما ارتبط بمناسبة تكريم، وإنما بوصفه تجربة فنية تستحق الاستماع والتحليل، بما لها من نجاحات وتحديات وتحولات.

وهنا تتجلى مسؤولية الدولة والمؤسسات الثقافية؛ فتكريم الرموز الفنية هو تكريم لهوية وطن، لكنه يصبح أكثر عمقًا حين يرتبط بسياسات ثقافية تحمي التراث، وتدعم الإبداع المعاصر، وتمنح المواهب الجديدة فرصًا حقيقية للظهور والتطور. فمصر التي أنجبت كبار المطربين والملحنين والشعراء لا تحتاج إلى الاكتفاء باستعادة أمجادها، بل إلى تحويل هذا التاريخ إلى قوة تدفع حاضرها ومستقبلها.

إن هاني شاكر لم يكن آخر حراس الغناء، بقدر ما كان واحدًا من الذين يذكروننا بأن الفن لا يعيش بالصوت وحده، بل بالقيمة التي يحملها، والإنسان الذي يصل إليه، والأثر الذي يتركه.

ولعل السؤال الذي تطرحه تجربته ليس: من سيحل محله؟ فالفن لا يعرف النسخ المتطابقة، ولكل زمن أصواته وتجربته. السؤال الأعمق هو: كيف نصنع مناخًا يسمح بظهور فنانين يمتلكون موهبة حقيقية، ووعيًا بمسؤوليتهم، وقدرة على الجمع بين الأصالة والتجديد؟ وكيف نضمن أن تظل الأغنية المصرية قادرة على التعبير عن مجتمعها، لا مجرد استهلاك لحظته العابرة؟

ذلك هو المعنى الأبعد لتكريم هاني شاكر؛ أن يتحول الاحتفاء بماضٍ جميل إلى مسؤولية تجاه المستقبل، وأن يكون الوفاء لرموزه حافزًا لحماية الفن الذي عاشوا من أجله.

لقد غاب هاني شاكر، وبقيت أغنياته شاهدًا على رحلة طويلة من العطاء، وبقي اسمه جزءًا من ذاكرة الغناء المصري والعربي. أما تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية، فهو رسالة بأن الفن الجاد يستحق التقدير، وأن الذاكرة الثقافية لا تُصان بالمبالغة في المديح، بل بالإنصاف والتوثيق وإتاحة الأعمال للأجيال.

سيظل هاني شاكر حاضرًا في وجدان محبيه، لا باعتباره مطربًا كبيرًا فحسب، بل باعتباره فنانًا منح صوته للأغنية المصرية، وترك أثرًا في حياة الناس، وتجربة تستحق أن تبقى حية في ذاكرة الوطن.