رئيس وزراء السودان: نعول كثيرا على دور مصر الريادي في دعم جهود البناء وإعادة الإعمار

أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن بلاده تعوّل كثيرًا على الدور المصري الريادي في دعم جهود البناء وإعادة الإعمار، مشيدًا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والسودان.

جاء ذلك خلال لقائه السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية، في العاصمة الزيمبابوية هراري، على هامش مشاركته في أعمال القمة الخامسة والعشرين لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا».

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التعاون الاقتصادي والتنموي، إلى جانب دعم جهود إعادة البناء والإعمار في السودان.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الدبلوماسي في المحافل الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز الشراكات التي تخدم مصالح الشعبين.

من جانبه، أكد السفير محمد أبو بكر، التزام مصر بدعم استقرار السودان وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، مشيرًا إلى استعداد القاهرة لتوظيف إمكاناتها وخبراتها لدعم الشراكات المشتركة وتحقيق تطلعات الشعبين نحو التنمية والازدهار.

كما نقل السفير تأكيد القيادة المصرية ثبات موقف القاهرة الداعم لاستقرار السودان ووحدة أراضيه وسلامتها، ومساندة مؤسساته الوطنية.