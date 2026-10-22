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غادر فوج من الفلسطينيين، اليوم الخميس، الأراضي المصرية عبر معبر رفح البري، في طريق عودتهم إلى قطاع غزة.

واستعدت الجهات المختصة بمعبر رفح البري لاستقبال دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة؛ تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الجهات المعنية جهودها لتيسير حركة عبور الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بالتنسيق بين الجهات المختصة، مع توفير التسهيلات اللازمة لاستقبال المرضى والمصابين ومرافقيهم؛ تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي الرعاية الطبية، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية.