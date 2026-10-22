مخابز غزة مهددة بالتوقف خلال 48 ساعة

حذّرت جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، اليوم الخميس، من احتمال توقف المخابز عن العمل خلال 48 ساعة بسبب نفاد الطحين ومواد أساسية.

وقالت الجمعية، في بيان صحفي اليوم أورده "المركز الفلسطيني للاعلام" ، إن نقص الطحين يهدد استمرار إنتاج الخبز، في وقت يعتمد فيه معظم سكان القطاع على المساعدات لتأمين احتياجاتهم الغذائية، ويضع التحذير العائلات أمام احتمال فقدان أحد أغذيتها الأساسية، بينما تتراجع كميات الدقيق والوجبات الجاهزة التي توفرها برامج الإغاثة.

ويأتي التحذير بعد ثلاثة أيام من إعلان برنامج الأغذية العالمي تخفيضات واسعة في مساعداته، ما يضاعف المخاوف من تزامن تعطل إنتاج الخبز مع تقلص البدائل المتاحة للأسر.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي، يوم الاثنين الماضي ، خفض عدد المستفيدين من مساعداته في غزة من 6ر1 مليون إلى 1ر1 مليون شخص بسبب نقص التمويل، كما خفّض الحصص الغذائية إلى النصف، لتتلقى الأسرة طردا واحدا بدلًا من طردين وكيسا أصغر من الدقيق، وقلّص الوجبات الساخنة من 250 ألفا إلى 150 ألف وجبة يوميا.

وحسب برنامج الأغذية العالمي، يعاني نحو 4ر1 مليون شخص في غزة انعدام الأمن الغذائي الحاد عند مستوى الأزمة أو أسوأ، بينهم نحو 200 ألف في مستوى الطوارئ.