إسرائيل تواصل عدوانها على جنوب لبنان بغارات جوية ومدفعية وتوغل بري

واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، غاراته الجوية وقصفه المدفعي على بلدات في جنوب لبنان، بالتزامن مع توغل قوة عسكرية باتجاه منطقة نبع الخوخ في قضاء حاصبيا بمحافظة النبطية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، فيما تعرضت بلدة المنصوري ومزرعة بيوت السياد، جنوب مدينة صور، لقصف بقذائف ثقيلة من عيار 155 ملم.

وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت ليلا المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت ياحون وبرعشيت في قضاء بنت جبيل، كما استهدفت أطراف بلدة الهبارية في منطقة العرقوب بقضاء حاصبيا بـ6 قذائف متتالية.

وذكرت الوكالة أن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من نحو 20 عنصرا و4 دبابات من طراز "ميركافا" توغلت باتجاه منطقة نبع الخوخ عند أطراف بلدة الهبارية.

وأوضحت أن القوة أطلقت رشقات نارية من أسلحة رشاشة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال تفتيش في المنطقة.

وتأتي الهجمات الإسرائيلية على لبنان بالتزامن مع استمرار الاجتماعات العسكرية التقنية بين بيروت وتل أبيب، التي انطلقت الثلاثاء في ولاية فلوريدا الأمريكية برعاية الولايات المتحدة.

وتهدف الاجتماعات إلى مراجعة تنفيذ "اتفاق الإطار"، وبحث "المناطق التجريبية" المقرر أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفق مراسل الأناضول.

وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في 26 يونيو الماضي بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح الجماعات المسلحة.

كما ينص على اعتماد مبدأ "المناطق التجريبية" لتنفيذ بنوده، إلا أنه لم يطبق سوى في 3 بلدات جنوبي لبنان، هي فرون وصريفا وزوطر الغربية في قضاء النبطية، فيما لا تزال أكثر من 50 بلدة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر منذ 2 مارس الماضي عن استشهاد ما لا يقل عن 4 آلاف و386 شخصا وإصابة 12 ألفا و407 آخرين، إلى جانب نزوح أكثر من مليون شخص.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال الحرب الأخيرة بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.