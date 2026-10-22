سوريا: قتلى وجرحى من قوى الأمن الداخلي خلال عملية أمنية ضد داعش في ريف دمشق

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أفادت مصادر أمنية سورية لـ«تلفزيون سوريا»، بوقوع قتلى وإصابات من قوى الأمن الداخلي خلال العملية الأمنية ضد تنظيم «داعش» في مدينة رنكوس بريف دمشق.

جاء ذلك وفقًا لما أفادته القناة في خبر عاجل لها، صباح الخميس، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي السورية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية أمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تستهدف خلية تابعة لتنظيم «داعش» في بلدة رنكوس شمال غربي ريف دمشق.

وأشارت المصادر السورية إلى أن العملية أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين في صفوف الخلية، والقبض على عدد من أفرادها.

في المقابل، أعلنت البلدة، وفق المصادر، تعليق دوام المدارس والموظفين، ودعت المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم، حفاظًا على سلامتهم إلى حين انتهاء العملية.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية إحباط مخطط أعدّته خلية تابعة لـ«داعش» لاستهداف دورية للشرطة في محافظة ريف دمشق.

وذكرت قوى الأمن، في بيان على صفحاتها الرسمية، أن العملية «استباقية» وجرت بالتعاون مع الاستخبارات العامة، مؤكدة أنها أسفرت عن القبض على متورطين اثنين.

وضبطت الجهات المختصة عبوة ناسفة مجهزة للتفجير كانت بحوزة المتورطَين، وفقًا للبيان.

وأكدت الجهات المختصة مواصلة تحقيقاتها مع المقبوض عليهما، لكشف ملابسات المخطط وتحديد ارتباطاته وأبعاده، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.