أسعار النفط تقفز بأكثر من 3% مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل اليوم الخميس، مع تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتعطل المزيد من إمدادات الخام.

وبحسب شبكة «CNCB عربية»، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.6 دولار، أو 3.3%، إلى 112.44 دولار للبرميل، مقتربة من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.8 دولار، أو 2.9%، إلى 99.91 دولار للبرميل.

وشنت جماعة الحوثي اليمنية هجمات على عدة أهداف أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 8 آخرين في مطار مدني بمدينة الدمام، فيما قُتل شخصان في هجوم بطائرة مسيرة استهدف حقلًا نفطيًا سعوديًا.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية أمس الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في منطقة سيريك بجنوب إيران، مشيرة إلى أن طبيعة هذه الانفجارات ومصدرها لا يزالان مجهولين.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لصحيفة «فاينانشال تايمز» أمس الأربعاء، إن بلاده على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها.

من جانبه، ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لوسائل إعلام رسمية أن الولايات المتحدة لا يمكنها توقع إجراء حوار في ظل الحصار الذي تفرضه على إيران وما تصدره من تهديدات.

وتظهر بيانات شركة «كبلر» وقوع ما لا يقل عن 18 هجومًا على حركة الملاحة البحرية، خلال الأسبوعين الماضيين.

وحذر محللون في مجموعة بورصات لندن من أن إيران تستهدف ناقلات نفط في مناطق تتجاوز مضيق هرمز بكثير، لتصل إلى خليج عُمان، مما يهدد عمليات تحميل النفط الخام في منطقة الخليج، وكذلك عمليات نقل النفط بين الناقلات التي تدعم عمليات التحميل من المنطقة.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.06 مليون برميل إلى 412.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا هبوطًا قدره 820 ألف برميل.

كما أظهرت بيانات الإدارة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.68 مليون برميل إلى 104.3 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 1.16 مليون برميل.