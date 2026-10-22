حرس الحدود تضبط 241 طنا من المواد المخدرة و1149 قطعة سلاح خلال 3 أشهر

تواصل قوات حرس الحدود تكثيف جهودها للتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية، وتوجيه عدد من الضربات ضد العناصر الخارجة على القانون بجميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وذلك بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية.

وتمكنت قوات حرس الحدود، خلال الأشهر الثلاثة الماضية من ضبط 27 واقعة في مجال الأسلحة والذخائر، أسفرت عن ضبط 1149 قطعة سلاح، وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة تُقدَّر بحوالي 187 ألف ذخيرة متنوعة.

وفي مجال المواد المخدرة، تم ضبط 90 واقعة، أسفرت عن ضبط 241 طنًا من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحوالي 1.5 مليون قرص مخدر مختلف الأنواع، وحوالي 37 طنًا من الهيدرو المطحون، بالإضافة إلى ضبط 335 فدانًا من الزراعات والمواد المخدرة.

وفي مجال ضبط البضائع المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية، تم ضبط 410 وقائع، تضمنت 1.5 مليون قاروصة سجائر، و10 آلاف عبوة تبغ، و1250 هاتفًا محمولًا، و80 ألف قطعة ألعاب نارية، و12 ألف لتر من المواد البترولية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع المتنوعة غير خالصة الرسوم الجمركية.

وفي مجال مكافحة التنقيب العشوائي عن خام الذهب، تم ضبط 178 واقعة، أسفرت عن ضبط 350 طنًا من الأحجار المخلوطة بخام الذهب، و450 ماكينة توليد كهرباء، و350 جهاز هيلتي، و53 جهازًا للكشف عن المعادن.

وفي مجال ضبط العربات، تم ضبط 805 عربات مختلفة الأنواع، مستخدمة في التهريب والتنقيب العشوائي عن خام الذهب، وفي مجال ضبط العملات، تم ضبط ما يقارب 14 مليون جنيه مصري، وقد أُحيلت جميع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط 213 محاولة تسلل للهجرة غير الشرعية لأفراد من مختلف الجنسيات على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، بإجمالي 4432 فردًا، بالإضافة إلى تسهيل عودة 143384 فردًا سودانيًا طواعية إلى دولة السودان الشقيقة، من خلال معبري أرقين وقسطل.

وتأتي تلك النجاحات استمرارًا للجهود المكثفة والإجراءات التي تتخذها قوات حرس الحدود ليلًا ونهارًا لتأمين حدود الدولة المصرية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على جميع المنافذ والمعابر الحدودية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.