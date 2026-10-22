إحالة أوراق المتهم بقتل سائق والاستيلاء على سيارته وأمواله بالشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد الشهاوي، رئيس المحكمة، إحالة أوراق متهم بقتل سائق والاستيلاء على سيارته ومبلغ مالي وهاتف محمول إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة، جلسة الدور الثاني من شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 6138 لسنة 2025 جنح ثان العاشر من رمضان إلى اتهام المتهم بقتل المجني عليه "رفعت عادل فخري"، 52 عاما، سائق ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بدافع السرقة، بحسب أمر الإحالة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم استدرج المجني عليه بزعم حاجته إلى توصيلة بسيارته الخاصة إلى منطقة هادئة بالحي 26 بمدينة العاشر من رمضان، ثم استغل خلو المكان من المارة واعتدى عليه بعدة ضربات على رأسه باستخدام حجر خرساني، قبل الاستيلاء على سيارته ومبلغ مالي وهاتف محمول، وفقاً لما ورد بالتحقيقات.