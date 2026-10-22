أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، بعد يومين من المواجهات المثيرة التي شهدت سقوط عدد من كبار القارة، وانتصارات عريضة، ومهرجانًا تهديفيًا عكس حجم المنافسة والإثارة في البطولة القارية.

وفرضت النتائج المفاجئة نفسها على مشهد الجولة، بعدما تلقى برشلونة خسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2، في المواجهة التي احتضنتها العاصمة الفرنسية، ليحقق الفريق الباريسي انتصارًا مهمًا في سباق المنافسة الأوروبية، مستفيدًا من فاعليته الهجومية وقدرته على استغلال الفرص أمام المرمى الكتالوني.

ولم يكن برشلونة الضحية الوحيدة، إذ تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة ثقيلة أمام كومو الإيطالي بنتيجة 4-1، في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة، بينما قدم مانشستر سيتي عرضًا هجوميًا قويًا، اكتسح خلاله أيك أثينا اليوناني بخمسة أهداف مقابل هدف.

من جانبه، واصل ريال مدريد نتائجه القوية، بعدما تفوق على لايبزيج الألماني بنتيجة 4-1، ليؤكد طموحاته في المنافسة على المراكز المتقدمة، فيما انتهت القمة التي جمعت بايرن ميونخ وآرسنال بالتعادل 2-2، بعد مواجهة اتسمت بالندية وتبادل المحاولات الهجومية.

ليفربول ونابولي يشعلان المنافسة بمواجهتين من سبعة أهداف

وشهدت الجولة مواجهتين استثنائيتين من حيث الغزارة التهديفية، بعدما حقق ليفربول الفوز على فياريال بنتيجة 4-3، ونجح نابولي في تجاوز بودو/جليمت بالنتيجة نفسها، في مباراتين شهدتا تسجيل سبعة أهداف لكل منهما، وعكستا تفوق النزعة الهجومية وتقلبات النتائج.

كما حقق روما انتصارًا عريضًا على سلوفان براتيسلافا بأربعة أهداف دون رد، فيما تغلب كلوب بروج على لانس بثلاثية نظيفة، ليكون الفريقان من أبرز المستفيدين من الجولة على مستوى النتائج الدفاعية والهجومية.

وفي بقية المواجهات، تعادل فنربخشة مع سلافيا براج 2-2، وخسر صباح أمام بوروسيا دورتموند 2-1، وفاز آيندهوفن على بورتو بهدف دون مقابل، بينما تعادل شتوتجارت مع أتلتيكو مدريد 1-1.

وحقق جالاتا سراي الفوز على ليل بنتيجة 4-2، وتغلب ريال بيتيس على فينورد بهدف نظيف، كما انتصر إنتر ميلان على شاختار دونيتسك بالنتيجة ذاتها. وفاز سبورتينج لشبونة على لاسك لينز 3-2، وأستون فيلا على فيكينج 3-1.

غزارة تهديفية وأرقام قياسية ترفع سقف الإثارة

وخطف الجانب التهديفي الأضواء خلال الجولة الثالثة، بعدما بلغ عدد الأهداف 65 هدفًا في 18 مباراة، وفق الحصيلة الواردة للنتائج، بمعدل تجاوز 3.6 أهداف في المباراة الواحدة، في مؤشر يعكس الطابع الهجومي للمواجهات وقلة المباريات التي حُسمت بفوارق كبيرة في المستوى الدفاعي.

وسجلت الجولة أربع مواجهات شهدت خمسة أهداف أو أكثر، تصدرتها انتصارات مانشستر سيتي وريال مدريد، إلى جانب مباراتي ليفربول ونابولي المثيرتين، اللتين انتهتا بفارق هدف واحد.

صراع التأهل يشتعل قبل الجولات المقبلة

وبنتائج الجولة الثالثة، تتواصل المنافسة على المراكز المتقدمة في مرحلة الدوري، وسط تباين واضح في مستويات الفرق الكبرى، وقدرة عدد من المنافسين على قلب التوقعات.

وتؤكد خسارتا برشلونة ومانشستر يونايتد أن الأسماء الكبيرة لا تضمن حصد النقاط، بينما تمنح الانتصارات العريضة فرقًا مثل مانشستر سيتي وريال مدريد دفعة مهمة لمواصلة المشوار الأوروبي، في انتظار جولات مقبلة قد تحمل المزيد من المفاجآت وتعيد رسم ملامح سباق التأهل.