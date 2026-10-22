قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الأمن والأمان يعنيان وجود مجتمع ودولة واستمرارية، مع توقع حدوث مشكلات والعمل على حلها، مؤكدًا أن المشكلات لا تستمر إلى الأبد، ومن هنا يأتي الاهتمام بمنظومة الأمن في مصر.

وأشار "شردي" عبر برنامجه "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، إلى أن مصر تعرضت لهزات كبيرة جدًا من عام 2010 وحتى 2013، إلى أن تمكنت من تجاوزها عام 2014، ثم واجهت الإرهاب واستمرت المحاولات الدائمة لاستهداف الدولة، إلى جانب الحروب والأزمات المحيطة بها.

وتابع أن الدولة تتعامل مع كل هذه التحديات كما لو كانت في وسط بحر عاصف، وتحاول عبور السفينة بمن فيها دون التأثر بما يحدث، مشيرًا إلى أن مصر تتأثر بالتأكيد، لكن ليس إلى الحد الذي يجعلنا نستيقظ يومًا فلا نجد مصر أو الدولة التي نريدها ونحاول الحفاظ عليها.

وأضاف أن الحفاظ على الدولة يرتبط بعناصر مختلفة، جرى تناولها خلال 3 جلسات اليوم في منتدى مصر 2026، من بينها الأمن الغذائي والدعم والخدمات المجتمعية التي يتم تقديمها، والتضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك اليوم في جلسة "أمن الوطن والمواطن".

وأكد أن الجلسة تعد من أهم الجلسات الكاشفة لكثير من الأحداث، وفي الوقت ذاته تناقش ما تم إنجازه، وما تتعرض له الدولة، وما تستهدف الوصول إليه في تطوير منظومة الأمن.

ورأى أن هناك ملفات تتعرض الحكومة بسببها للانتقادات، في حين لا يستطيع المسئولون توضيح أبعادها أو شرحها وكشف تفاصيلها لأن ذلك قد يتسبب في حالة من البلبلة أو القلق لدى المواطنين، فتتعامل الدولة مع هذه الأمور بعيدًا عن الأضواء، مضيفًا أن منظومة الأمن مهمتها الحفاظ على الدولة، وقد لا يعرف المواطنون ن كل ما يحدث من إجراءات وتحديات للوصول إلى هذه المرحلة من الاستقرار.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة "أمن الوطن والمواطن"، بمنتدى مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.

وأكد الرئيس، خلال مداخلته، أن استهداف مؤسسات الدولة يمثل مسارًا يستهدف إسقاط الدول، مشيرًا إلى أن أحداث عام 2011 شهدت بوضوح محاولات استهداف مؤسسات الدولة المصرية.