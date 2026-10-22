استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي بغزة وإصابات بالاختناق في بيت لحم

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استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، بينهم إصابة خطيرة، مساء اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي بصاروخ مواطنا يستقل دراجة كهربائية ومجموعة من المواطنين المارة قرب مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الرمال الجنوبي غرب مدينة غزة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة أفاد بوصول شهيدين وعدد من المصابين، بينهم إصابة خطيرة، جراء القصف.

وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب مخيم العزة، في مدينة بيت لحم.

وأفاد رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في المخيم محمد العدوين، لمراسلنا، بأن المواطنين الذين أصيبوا بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيس القدس-الخليل، المحاذي للمخيم، بالمكعبات الإسمنتية قرب فندق جاسر، عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.