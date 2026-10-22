تحالف دعم الشرعية باليمن: تدمير 4 مسيرات بالمنطقة الشرقية للسعودية

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك في تدوينة لمتحدث قوات التحالف على منصة إكس قبل قليل.