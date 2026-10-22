 تحالف دعم الشرعية باليمن: تدمير 4 مسيرات بالمنطقة الشرقية للسعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحالف دعم الشرعية باليمن: تدمير 4 مسيرات بالمنطقة الشرقية للسعودية

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 6:40 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 6:40 ص

 أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في تدوينة لمتحدث قوات التحالف على منصة إكس قبل قليل.


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