قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن التمركز السكاني في مصر ظل على مدار عقود على مساحة 7% فقط من إجمالي مساحة الدولة، وظل شبه ثابت منذ خمسينيات القرن الماضي، وهو ما دفع الدولة إلى بدء محاولاتها الأولى للتوسع العمراني خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف "عادل" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2، اليوم الأربعاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رد على الانتقادات المتعلقة بعدم اكتمال تعمير المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن نحو 15 مليون مواطن يقطنون حاليًا في هذه المدن، وهو رقم فعلي يستند إلى معدلات استهلاك الكهرباء، في ظل وجود نحو 3.3 مليون عداد كهرباء، إلى جانب الأنشطة التجارية والخدمية.

وأوضح أن بناء المدن وتعميرها يستغرق عقودًا، مضيفًا أن عدم البدء في إنشاء هذه المدن خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي كان سيحول دون قدرتها على استيعاب نحو 15 مليون نسمة حاليًا، وهو عدد يعادل تعداد سكان دول كاملة.

وتابع أن المخطط الحالي يستهدف إنشاء 39 مدينة جديدة، يجري تنفيذ 27 مدينة منها، على أن يُنفذ لاحقًا 12 مدينة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا المخطط لا يقتصر على رؤية الحكومة الحالية، وإنما يستند إلى تخطيط قومي للتنمية العمرانية وُضع قبل عام 2011، ثم جرى تطويره بعد ذلك.

وأكد أن التوجه نحو إنشاء المدن الجديدة يستهدف تحقيق التوازن في التوسع العمراني، وقد لا يرى البعض ثمار هذه المدن موجهة إلى الجيل الحالي، لكنها تمثل ضرورة حتمية لأبناء مصر والأجيال المقبلة.