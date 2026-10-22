عبد العاطي: نهر النيل قضية وجودية وجوهرية في سياسة مصر الخارجية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن مباحثاته مع نظيره الكازاخستاني مختار تيلوبيردي، تناولت عددًا من القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكازاخستاني، اليوم الخميس، أن المباحثات تناولت القضية الفلسطينية وتطوراتها، باعتبارها القضية المحورية في الشرق الأوسط.

وأشار إلى الاتفاق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ التعهدات الواردة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والنفاذ الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعرب وزير الخارجية عن إدانته لكل الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل دخول المساعدات، إضافة إلى النشاط الاستيطاني في الضفة، والممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية للمستوطنين ضد الفلسطينيين.

ولفت إلى أن المباحثات تناولت كذلك الوضع التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، واحتمالات التصعيد العسكري في الفترة المقبلة، والجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمة ووقف التصعيد، وخطورة أي تصعيد قادم على الاقتصاد العالمي واضطراب سلاسل الإمداد والأسمدة والطاقة.

وأوضح أن المباحثات تناولت مجموعة من القضايا المهمة، وعلى رأسها قضية المياه، وحق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي.

وشدد على أن «نهر النيل قضية وجودية وجوهرية في سياسة مصر الخارجية، ويعد شريان الحياة للمصريين»، مؤكدًا الرفض الكامل لأي إجراءات الأحادية في هذا الصدد.

وعن تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي، حذر وزير الخارجية من خطورة اتخاذ إجراءات غير قانونية أو غير شرعية للنفاذ إلى البحر الأحمر وخليج عدن بطرق غير مشروعة، وعلى حساب الحقوق السيادية للدول المشاطئة، ورفض التعدي على سلامتها ووحدتها الإقليمية.