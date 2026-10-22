الجيش السوداني يستعيد بكوري الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق

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أعلنت السلطات السودانية، الخميس، استعادة الجيش السيطرة على منطقة بكوري الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

وقالت محافظة قيسان، في بيان، إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها استعادت المنطقة، بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال المتحالفة معها.

وأضافت أن القوات أصبحت "على أبواب مدينة قيسان"، معتبرة استعادة بكوري رسالة بأن "كل شبر دنسه التمرد سيعود".

وتقع بكوري بمحافظة قيسان، على بعد 70 كيلومترا جنوب شرقي الدمازين، عاصمة الولاية، وتضم قاعدة عسكرية للواء 13 مشاة التابع للفرقة الرابعة مشاة بالجيش السوداني.

وكانت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال قد سيطرت على المنطقة في 28 أغسطس الماضي.

وخلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أعلن الجيش تصديه لهجوم شنته القوتان على منطقتي البركة وسالي بولاية النيل الأزرق.

وتشهد الولاية، منذ أسابيع، تصعيدا عسكريا مع شن قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال هجمات على عدة مناطق فيها.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش و"الدعم السريع"، المستمرة منذ أبريل 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.