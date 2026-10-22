مبعوث بوتين: إعادة تشغيل نورد ستريم مستقبلا أمر حتمي

كيريل دميترييف: ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا سيجعل شراء موارد الطاقة من روسيا «أمرا لا مفر منه»

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشئون التعاون الاقتصادي الدولي، كيريل دميترييف، الخميس، إن إعادة تشغيل خطي أنابيب الغاز الطبيعي «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» في المستقبل «أمر حتمي».

جاء ذلك في كلمة ألقاها دميترييف خلال الجلسة الرئيسية للنسخة الـ19 من منتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي، المنعقد في إسطنبول.

وأعرب دميترييف عن ثقته بإعادة تشغيل خطي أنابيب «نورد ستريم»، قائلا: «لا يساورني أي شك مطلقا في أن نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 سيعملان مجددا في مرحلة ما. هذا أمر حتمي».

ولفت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، معتبرا أن ذلك سيجعل «شراء موارد الطاقة من روسيا أمرا لا مفر منه».

و«نورد ستريم» خطا أنابيب تحت مياه بحر البلطيق لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وفي أواخر سبتمبر 2022، رُصدت تفجيرات وتسربات غاز تحت البحر عند خطي أنابيب «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2»، وتبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات والإيحاءات بوقوف الطرف الآخر وراءها، فيما لم تكتمل التحقيقات بعد.

ووقعت الانفجارات في منطقتين اقتصاديتين تابعتين للسويد والدنمارك، وأعلن البلدان أن التفجيرات كانت «متعمدة»، وأنهما يحققان في الحادث بمشاركة ألمانيا، دون تحديد المسئولين عنها.