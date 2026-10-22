مارتينيز مونويرا يقترب من إدارة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توجه لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم للاستعانة بالحكم خوان مارتينيز مونويرا لإدارة المواجهة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن لجنة الحكام تدرس إسناد مهمة إدارة مباراة الكلاسيكو إلى مارتينيز مونويرا، في ظل استبعاد الحكم ألبرولا روخاس، الذي كان من بين الأسماء المرشحة لقيادة اللقاء.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب كامب نو المواجهة بين الفريقين يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري واسع نظرًا لقيمة المنافسة بين قطبي الكرة الإسبانية.

ويدخل برشلونة المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على صدارة المسابقة.