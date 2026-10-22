وزيرا خارجية مصر وكازاخستان يبحثان تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، مختار تيليوبيردي، وزير خارجية جمهورية كازاخستان، في أول زيارة ثنائية له منذ توليه منصبه في سبتمبر ٢٠٢٦، بما يعكس أهمية العلاقات المصرية الكازاخية ومكانة مصر ودورها الفاعل في منطقة الشرق الأوسط.

وعقد الوزيران، جلسة مشاورات موسعة لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، في ضوء الاهتمام المتنامي بتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول آسيا الوسطى.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية الكازاخي قام بتسليم رسالة خطية من الرئيس قاسم جومارت توكاييف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن تقدير بلاده الكبير لفخامة الرئيس وللتطور اللافت للعلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة.

وخلال الاجتماع الموسع بين الجانبين، أكد الوزيران، أهمية تفعيل آليات التعاون المؤسسي القائمة، وفي مقدمتها اللجنة الحكومية المشتركة، والاتفاق على عقد دورتها السادسة في آستانا خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٧، على أن يُعقد على هامشها اجتماع مجلس رجال الأعمال، بما يدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال ويعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأعربا عن التطلع إلى عقد الدورة العاشرة للمشاورات السياسية في القاهرة، على أن تضاف إليها مشاورات في الموضوعات القنصلية للمرة الأولى.

وأكد الوزير عبد العاطي، أهمية تعزيز الربط الإقليمي مع كازاخستان، بما يشمل النقل البري والموانئ والخدمات اللوجستية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، فضلا عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع الدول العربية والأفريقية، بما يتيح فرصا أوسع لنفاذ المنتجات الكازاخية إلى الأسواق الإقليمية عبر مصر.

واستعرض الفرص الواعدة أمام الشركات الكازاخية للاستثمار في مصر، مستفيدة من مكانتها كمركز إقليمي لتخزين وتداول وتجارة الغاز والوقود والحبوب.

وأعرب وزير الخارجية، عن التطلع إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مؤكدا الاستعداد لتلبية احتياجات السوق الكازاخية من المنتجات المصرية ذات القدرة التنافسية، لا سيما الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والكيماويات ومواد البناء والأدوية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

كما تناول الوزيران، فرص توسيع التعاون في مجالات السياحة والطيران المدني والربط الجوي، إلى جانب تعزيز الزيارات البرلمانية المتبادلة والتعاون الثقافي والتعليمي، بما في ذلك الاستفادة من الدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الحوار بين الثقافات، مثمنين الدور الذي تقوم به الجامعة المصرية الكازاخية بالتعاون مع الأزهر في تعليم الدين الإسلامي.

وبحث الوزيران، سبل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من جهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في هذا المجال.

وأكد الوزير عبد العاطي، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وكازاخستان في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، بما يعكس تقارب رؤى البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الوزيران، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة تنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.

وجدد الوزير عبدالعاطي، إدانته الكاملة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والتوسعات الجارية في الأنشطة الاستيطانية.

وتطرق الوزيران، إلى الوضع الراهن بين إيران والولايات المتحدة والتصعيد الجاري بالمنطقة، حيث بحث الجانبان الجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمة.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدا استنكاره الكامل للاعتداءات على الدول الخليجية.

وتبادل الوزيران، الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والسودان والبحر الأحمر، فضلا عن قضية الأمن المائي باعتبارها قضية وجودية لمصر، ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الشأن.

وأكد الوزير عبد العاطي، أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامتها، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وضرورة تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها المعنية بحوكمة أمنه.

وشدد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وتعزيز التعاون الإقليمي بما يدعم الأمن والاستقرار ويحقق التنمية المستدامة.

وفي ختام المشاورات، وقع وزير الخارجية ونظيره الكازاخي، بروتوكول تعديل الاتفاقية المبرمة في ٧ نوفمبر ٢٠٠٦ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتطوير أطر التنسيق المشترك، ودعم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.