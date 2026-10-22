 سكالوني يحسم موقفه من الاستمرار مع منتخب الأرجنتين حتى 2030 - بوابة الشروق
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سكالوني يحسم موقفه من الاستمرار مع منتخب الأرجنتين حتى 2030

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 2:36 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 2:36 م

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن موافقة ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على تجديد عقده مع «راقصي التانجو» ليستمر في قيادة المنتخب حتى عام 2030.

وأوضح رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن سكالوني وافق على العرض الذي قدمه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، مع استمرار العمل على استكمال التفاصيل الأخيرة للعقد تمهيدًا لتوقيعه رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وتأتي خطوة التجديد في إطار سعي الاتحاد الأرجنتيني إلى الحفاظ على الاستقرار الفني للمنتخب، واستمرار سكالوني في منصبه بعد النجاحات التي حققها مع الفريق، وفي مقدمتها التتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد بلغ نهائي كأس العالم 2026، قبل أن يخسر أمام منتخب إسبانيا بهدف دون مقابل، وفقًا لما ورد في التقرير الأصلي.


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