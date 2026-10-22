الإمارات: الهجوم الحوثي على مطار الملك فهد انتهاك لسيادة السعودية وتهديد لأمنها

أدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية، والذي تسبب في وفاة شخصين وإصابة عدد من المدنيين.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، اليوم الخميس، على أن هذا الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا السيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، ارتفاع ضحايا الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام مساء الأربعاء، إلى اثنين أحدهما مواطن وآخر مقيم من الجنسية الهندية.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، الخميس، إن الاعتداء أسفر عن إصابة 8 أشخاص، منهم مواطن، ومقيمان اثنان من كل من الجنسيات الهندية واليمنية والبنجلاديشية، ومقيم من الجنسية النيبالية.

وأشارت إلى أن الإصابات تراوحت ما بين الطفيفة إلى البليغة، مؤكدة أنهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات.

وأكدت الهيئة استمرار العمل - بالتكامل والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة -على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالمملكة، مشيرة إلى استئناف العمليات التشغيلية بالمطار، وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها.