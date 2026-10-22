مجلس النواب الليبي يقبل استقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي

أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي اليوم الخميس قبول الاستقالة المقدمة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، من حيث المبدأ، على أن يُعرض أمرها على مجلس النواب في جلسته القادمة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها وفقا للتشريعات النافذة.

وبموجب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب الذي صدر اليوم ، كلف المجلس، فوزي مصباح أبو خزام، بصفته أحد أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بتسيير مهام محافظ المصرف خلال هذه الفترة وفق الصلاحيات التي تجيزها التشريعات النافذة، وبما يضمن استمرارية العمل وانتظام أداء المصرف لمهامه.

واستند مجلس النواب في قراره إلى طلب الاعتذار المقدم من ناجي عيسى عن الاستمرار في مهامه كمحافظ، والمؤرخ في 10 أغسطس الماضي وذلك عبر كتاب كان قد توجه به عيسى إلى مجلسي النواب والدولة ورفض حينها من المجلسين.

يجدر بالذكر أن قرار الموافقة على الاستقالة وتكليف شخصية بديلة لقيادة البنك المركزي صدر اليوم من هيئة رئاسة مجلس النواب، ودون عقد جلسة للمجلس.