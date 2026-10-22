قفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في البنوك المحلية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بقيمة تتراوح بين 88 و92 قرشًا، ليتجاوز حاجز الـ55 جنيهًا رسميًا لأول مرة في تاريخه.

وصعد الدولار، في البنك الأهلي المصري بنحو 92 قرشًا؛ ليصل إلى 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع، مقابل 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

وزاد الدولار، في بنك مصر بنحو 90 قرشًا، ليصل إلى 55.23 جنيه للشراء، و55.33 جنيه للبيع، مقابل 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

وارتفعت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي بنحو 88 قرشًا، لتسجل 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع، مقارنة بـ54.37 جنيه للشراء، و54.47 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار، أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية بنحو 89 قرشًا، ليغلق عند 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع، مقابل 54.36 جنيه للشراء، و54.46 جنيه للبيع.

وزادت العملة الخضراء في بنك البركة بنحو 92 قرشًا، لتسجل 55.27 جنيه للشراء، و55.37 جنيه للبيع، مقابل 54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع.

وصعد الدولار، في بنك قناة السويس بنحو 90 قرشًا، ليغلق عند 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع، مقارنة بـ54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري خلال العام المالي الحالي إلى 52.14 جنيه للدولار، مقابل 54.3 جنيه في توقعات أبريل الماضي، بحسب تقرير الصندوق عن «آفاق الاقتصاد العالمي».

وعدّل الصندوق توقعاته للأعوام المالية اللاحقة، متوقعًا تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار لتسجل نحو 55.96 جنيه للدولار في 2027/2028، مقابل 55.8 جنيه سابقًا، ونحو 57.02 جنيه في 2028/2029، مقابل 56.8 جنيه.

كما توقع أن يرتفع الدولار أمام الجنيه ليسجل 57.76 جنيه في 2029/2030، مقابل 57.65 جنيه، على أن يصل إلى 58.51 جنيه للدولار في العام المالي 2030/2031، مقابل 58.45 جنيه في التقديرات السابقة.

وفي سياق متصل، شهدت مؤشرات البورصة المصرية خسائر عنيفة بنهاية تعاملات اليوم، ليهبط مؤشرها الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.41%، ليصل إلى مستوى 51052.26 نقطة.

كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 3.2%، ليصل إلى مستوى 23117.46 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 3.09%، ليصل إلى مستوى 17184.31 نقطة.